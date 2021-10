Na Slovensku vyhrala v českých parlamentných voľbách koalícia SPOLU

Bratislava 9. októbra (TASR) - Českí občania, ktorí hlasovali vo voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky v piatok (8.10.) a v sobotu v Bratislave, odovzdali najviac hlasov (165) koalícii SPOLU. Na druhom mieste skončila koalícia Piráti a Starostovia so 132 hlasmi a na treťom politické hnutie ANO s 57 hlasmi. Pre TASR to uviedla Hana Jelínková z českého veľvyslanectva v Bratislave.



Na Slovensku bolo odovzdaných dokopy 408 platných hlasov. Celkovo v priestoroch Veľvyslanectva ČR v Bratislave hlasovalo 412 voličov, pričom štyri hlasy neboli platné. "V piatok prišlo približne 300 voličov, zvyšok v sobotu," priblížila Jelínková.



Ako štvrté sa umiestnilo občianske hnutie Prísaha, ktoré získalo 12 hlasov, nasleduje Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) s 11 hlasmi, rovnako po osem hlasov získalo hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) a Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM). Po šesť hlasov získalo hnutie Trikolóra Slobodní Súkromníci a strana Voľný blok. Strana zelených získala tri hlasy a po jednom hlase získalo Hnutie Pramene, Aliancia národných síl, Koruna Česká a Otvorme Česko normálnemu životu.