Na Slovensku vznikne nová linka pomoci, odľahčiť má linku 155

Bratislava 27. marca (TASR) - Na Slovensku vznikne nová linka pomoci v kompetencii Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Linka pomoci 116117 bude slúžiť pre neurgentné stavy, aby sa odbremenila tiesňová linka 155. Vzniknú aj nové typy záchranárskych posádok, s ktorými budú spojené i nové indikačné kritériá na filtrovanie hovorov. Vyplýva to z novely zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Linka pomoci s číslom 116117 bude slúžiť na riešenie menej naliehavých zdravotných problémov, ktoré nevyžadujú okamžitý zásah záchrannej služby, napríklad konzultácie zdravotného stavu, odporúčania na vhodné zdravotnícke zariadenie alebo na organizáciu plánovaných medziklinických transportov.



"Narastajúci počet volaní na linku tiesňového volania 155, narastajúci počet výjazdov a zahlcovanie systému odkladnými udalosťami spôsobujú postupné znižovanie dostupnosti ZZS. Predložený návrh zákona zavádza niekoľko opatrení, ktoré majú za cieľ stabilizovať systém ZZS a zabezpečiť jeho udržateľnosť a dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti," vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako predkladateľ návrhu. Návrh novej linky pomoci odôvodňuje tým, že 20 percent udalostí oznámených na linku 155 je vyhodnotených ako nevyžadujúcich výjazd záchranky.



Nové typy posádok majú rozšíriť možnosti operačného riadenia ZZS. Novinkou bude hybridná posádka rýchlej lekárskej zdravotnej pomoci, kde posádka s lekárom funguje počas dennej služby a počas noci bez lekára. Zavedie sa aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci so zdravotníckym záchranárom špecialistom, ktorý má rozšírené kompetencie. Vznikne aj ambulancia špecializovanej prepravy, ktorá je určená na plánované menej náročné medziklinické transporty a vybrané primárne výjazdy. Zavádza sa aj ambulancia s vybavením detskej mobilnej intenzívnej jednotky, ktorých prevádzkovateľmi budú koncové detské nemocnice. Novým typom bude aj ambulancia asistenčnej zdravotnej služby.



Nová legislatíva prináša nový spôsob tvorby siete záchrannej zdravotnej služby na Slovensku pre efektívnejšie rozmiestnenie ambulancií a staníc ZZS na základe skutočnej potreby a frekvencie zásahov. Má sa takisto pravidelne hodnotiť a vyhodnocovať výkon ZZS na základe dát od OS ZZS. Okrem iného má novela tiež umožniť dispečerom operačného strediska určiť ambulancii neskorší výjazd v prípade, že nie je nevyhnutný. Upraví sa napríklad i nutnosť previerky psychickej spôsobilosti operátorov.



Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby bude po novom namiesto MZ uskutočňovať operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Presunom sa podľa predkladateľov odstráni konflikt záujmov.



MZ taktiež po novom nebude môcť vydať ďalšie povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby uchádzačovi, ktorý už dostal taký počet povolení v rámci jedného výberového konania, ktorým dosiahol trhový strop 25 percent z celého počtu povolení. Určiť sa tak má trhový strop pre jedno tzv. licenčné obdobie a zabezpečiť, aby jeden poskytovateľ nemal dominantné postavenie na trhu. V niektorých prípadoch sa povoľuje výnimka z tohto ustanovenia.



Novelizovaný zákon má byť účinný od 15. apríla okrem ustanovenia, ktorým sa upravuje vyznačovanie zmien v povoleniach na prevádzkovanie ZZS, ktoré má nadobudnúť účinnosť 1. septembra, a ustanovení, ktorými sa upravuje nová linka pomoci, ktoré majú byť účinné od januára 2026.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) priblížil, že základným cieľom reformy je skrátenie tzv. dojazdových časov pre pacientov, ktorí záchranku potrebujú a žijú aj v odľahlejších kútoch. „Zmeny, ktoré sa nám dnes podarilo presadiť, zabezpečia, že dostupná zdravotná starostlivosť príde k pacientovi rýchlejšie,“ povedal na tlačovej konferencii v parlamente. Pripomenul, že sa zavádza niekoľko nových prvkov, okrem novej linky pomoci sú to nové typy ambulancií, ako aj nové typy zdravotníckych pracovníkov.



Potvrdil, že sieť záchrannej zdravotnej služby je pripravená a prediskutovaná s vyššími územnými celkami, Združením miest a obcí Slovenska, ako aj Úniou miest Slovenska. „Je na nej v drvivej miere zhoda, budú tam ešte možné drobné úpravy,“ povedal s tým, že už budúci týždeň by mala ísť do pripomienkového konania.