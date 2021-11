Na Slovensku začal platiť núdzový stav aj zákaz vychádzania

Bratislava 25. novembra (TASR) - Na Slovensku platí od štvrtka na 90 dní núdzový stav. Vláda schválila aj zákaz vychádzania.



Zákaz vychádzania neplatí od 1.00 do 5.00 h. Platí aj viacero výnimiek. Ide napríklad o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov). Výnimkou je aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa. Vláda odporúča home office.



Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 či cesta do jaslí a škôl tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade je povolený sprievod. Ľudia môžu ísť aj do prírody v rámci okresu.



Výnimkou je aj cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska. Zákaz vychádzania sa netýka ani zdravotnej starostlivosti a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb, sobáš a krst.



Naposledy bol núdzový stav na Slovensku vyhlásený vlani od 1. októbra do 14. mája tohto roka.