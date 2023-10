Na Slovensku zatiaľ neevidujú sršňa ázijského, ktorý loví včely

Bratislava 19. októbra (TASR) - Sršňa ázijského, ktorý loví včely a ničí včelstvá, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zatiaľ na Slovensku neeviduje. Objavil sa už však v Česku aj Maďarsku. Informuje o tom SIŽP na sociálnej sieti. V prípade, že by sa tento invázny druh objavil aj na Slovensku, je potrebné o tom informovať SIŽP alebo štátnych ochranárov.



"Zatiaľ sme podnet týkajúci sa výskytu tohto druhu u nás nedostali, komunikujeme však s našimi včelármi a vieme, že sú na jeho výskyt už pripravení," povedala hlavná inšpektorka Útvaru inšpekcie biologickej bezpečnosti Tatiana Horecká.



Tvrdí, že najúčinnejšie vedia prírode pomôcť preventívne, skôr ako sa nepôvodný invázny druh na Slovensku udomácni. "Naši včelári sú mimoriadne tvoriví, postupy, ako sršne zničiť v exteriéri aj ako im zabrániť vniknúť do úľov, už majú pripravené," podotkla Horecká. Náročnejšie podľa nej bude dostať sršne z priestorov interiérov hospodárskych budov či podkroví.



Sršeň ázijský sa do Európy dostal pravdepodobne prostredníctvom lodnej dopravy v roku 2004. Prvýkrát bol spozorovaný v juhozápadnom Francúzsku. Druh podľa SIŽP prudko zvyšuje svoju populáciu. Zahraniční vedci pomocou genetických analýz zistili, že všetky európske jedince sú zrejme potomkami jedinej samičky pôvodom z Číny, uviedli.