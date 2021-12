Na Slovensku žije 5.449.270 obyvateľov

Na snímke generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková počas tlačovej konferencie Štatistického úradu SR k zverejneniu vybraných základných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 v Bratislave 20. decembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 20. decembra (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti žije 5.449.270 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov je 49 percent mužov a 51 percent žien. Vyplýva to z prvých základných výsledkov tohtoročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.Sčítanie bolo pre Štatistický úrad (ŠÚ) SR výzvou.uviedol predseda ŠÚ Alexander Ballek.ŠÚ pri sčítaní okrem údajov od obyvateľov pracoval aj s inými zdrojmi.poukázala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková.Výsledky sčítania potvrdil podľa jej slov trend starnutia obyvateľstva. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (od nula do 14 rokov) tvorí 16 percent, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 67 percent a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (viac ako 65 rokov) predstavuje 17 percent.spresnila Ivančíková.Až 98,9 percenta obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Z prvých výsledkov tiež vyplýva, že o niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 percenta) ako na vidieku (46,8 percenta). Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.