Na Slovensku žije vyše 63 500 Rusínov

Prešov 7. januára (TASR) - Veriaci, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, začali v piatok (6. 1.) sláviť Vianoce, známe aj ako Rusínske Vianoce. Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 žije na Slovensku 63.556 Rusínov, ktorí sa hlásili k rusínskej národnosti alebo ako ďalšej národnosti rusínskej. Najviac ich žije v Prešovskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.



V porovnaní so sčítaním v roku 2011 Rusínom otázka o ďalšej národnosti výrazne pomohla. V roku 2011 sa totiž k rusínskej národnosti prihlásilo 33.482 obyvateľov, čo je takmer polovica oproti roku 2021.



Podľa SODB 2021 sa k rusínskej národnosti hlási 23.746 trvalo bývajúcich obyvateľov Slovenskej republiky. Tento počet predstavuje 0,44 percenta populácie. V Prešovskom kraji je to 19.601 obyvateľov a tvoria 2,42 percenta obyvateľov kraja. Výraznejší počet obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnosti žije aj v Košickom kraji, a to 2323, pričom tvoria 0,3 percenta populácie kraja. V Bratislavskom kraji sa k rusínskej národnosti prihlásilo 994 obyvateľov.



K rusínskej sa ako k ďalšej národnosti hlási 39.810 obyvateľov, čo predstavuje 13 percent populácie. "Rusíni zároveň výrazne narástli počtom práve v odpovedi na ďalšiu národnosť. Najviac obyvateľov, ktorí si ako ďalšiu národnosť uviedli rusínsku, žije opäť v Prešovskom kraji - až 30.203 obyvateľov kraja," spresnila Stauder. V Košickom kraji sa k rusínskej národnosti ako k ďalšej hlási 5929 obyvateľov a v Bratislavskom kraji je to 1897 obyvateľov.



Najmenej ľudí, ktorí sa hlásia k rusínskej národnosti, žije v Trenčianskom kraji.



K rusínskemu ako materinskému jazyku sa v rámci predvlaňajšieho sčítania prihlásilo 38.679 obyvateľov. "Súčtom národnosti a ďalšej národnosti sa k Rusínom hlási 63.556 obyvateľov, ale hlásia sa k pôvodu a jazyk sa podľa zistení SODB 2021 vytráca. V roku 2011 si materinský jazyk rusínsky uviedlo 55.469 obyvateľov," dodala s tým, že opäť si najviac obyvateľov uviedlo materinský jazyk rusínsky v Prešovskom (32.365) a najmenej v Trenčianskom kraji (193).