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Na slovenských cestách sa minulý týždeň stalo 222 dopravných nehôd
Pri nehodách prišlo o život päť osôb.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách naprieč celým Slovenskom 222 dopravných nehôd. Je to o 17 viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách prišlo o život päť osôb, vlani to boli štyri. Ťažko sa zranilo 15 osôb, rovnako ako v minulom roku. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Ako uviedla, od začiatku roka do 15. novembra eviduje 10.444 dopravných nehôd, čo predstavuje medziročný nárast o 313 nehôd. Zahynulo pri nich 226 osôb, vlani ich bolo 196. „Pozitívnym vývojom je pokles počtu ťažko zranených, a to zo 796 na 746 osôb,“ spresnila.
Polícia upozorňuje vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky, počasiu a svojim schopnostiam. Za zníženej viditeľnosti je potrebné používať reflexné prvky a, ak je to možné, pohybovať sa mimo cesty.
„Chodci by v žiadnom prípade nemali vstupovať na diaľnice a rýchlostné cesty. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným správaním prispieť k ochrane života a zdravia,“ pripomenula polícia.
Ako uviedla, od začiatku roka do 15. novembra eviduje 10.444 dopravných nehôd, čo predstavuje medziročný nárast o 313 nehôd. Zahynulo pri nich 226 osôb, vlani ich bolo 196. „Pozitívnym vývojom je pokles počtu ťažko zranených, a to zo 796 na 746 osôb,“ spresnila.
Polícia upozorňuje vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky, počasiu a svojim schopnostiam. Za zníženej viditeľnosti je potrebné používať reflexné prvky a, ak je to možné, pohybovať sa mimo cesty.
„Chodci by v žiadnom prípade nemali vstupovať na diaľnice a rýchlostné cesty. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným správaním prispieť k ochrane života a zdravia,“ pripomenula polícia.