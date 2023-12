Na slovenských zjazdovkách sú veľmi dobré podmienky

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-70 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-50 cm dobré



Opalisko – Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré



Donovaly 40 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Vyšná Boca – Bačova roveň 60 cm veľmi dobré



Ski Telgárt 50-70 cm veľmi dobré



Čierny Balog 40 cm veľmi dobré











Vysoké a Západné Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 80 cm veľmi dobré



Skicentrum Žiar – Dolinky 40 cm veľmi dobré



Areál Podbreziny 40-80 cm veľmi dobré



Kubašok – Spišské Bystré 45 cm veľmi dobré















Belianske Tatry







Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Bachledka Ski and Sun 40 cm veľmi dobré



Strachan – Ždiar 80 cm veľmi dobré



Monkova dolina 80 cm veľmi dobré











Stredné Slovensko







Krahule 60 cm veľmi dobré



Salamandra resort 50 cm veľmi dobré



Králiky 65 cm veľmi dobré



Skalka aréna 70 cm veľmi dobré



Kokava-línia 40-50 cm veľmi dobré



Drozdovo 30 cm dobré















Malá a Veľká Fatra







Winter park Martinky 50-70 cm veľmi dobré



Malinô Brdo – Ružomberok 50 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 40-60 cm veľmi dobré



Vrátna – Paseky 80 cm dobré



Valčianska dolina 40 cm dobré



Čičmany 30-40 cm dobré











Západné Slovensko







Zochova chata 25 cm dobré







Orava a Kysuce



Snowparadise Veľká Rača 25-30 cm dobré Ski Makov 30-40 cm dobré Kubínska hoľa 30-50 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré Levočská dolina 70 cm dobré Jahodná 40 cm veľmi dobré Drienica 50 cm veľmi dobré Ranč Regetovka SKI 45-50 cm veľmi dobré Litmanová 70 cm veľmi dobré













Rakúsko







Hinterstoder 30-145 cm dobré



Hintertux 25-225 cm veľmi dobré



Ischgl 60-150 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-75 cm dobré



Obertauern 160-210 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 50-190 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 60-200 cm veľmi dobré



Semmering 70-100 cm dobré



Sölden 30-310 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-360 cm dobré



Stubai 60-230 cm dobré



St. Anton am Arlberg 65-250 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-165 cm dobré

Taliansko







Alta Badia 10-40 cm dobré



Adamello - Tonale 40-250 cm dobré



Ortler Skiarena 30-180 cm dobré



Bormio 25-85 cm dobré



Livigno 60-100 cm dobré



Kronplatz 20-50 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 15-30 cm dobré



Madonna di Campiglio 30-60 cm dobré



Marmolada - Arabba 40-60 cm dobré

Švajčiarsko







Corvatsch 50-90 cm dobré



Saas-Fee 50-260 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 60-140 cm dobré

Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-250 cm dobré



Meribél 45-175 cm dobré



Les Trois Vallées 110-170 cm dobré



Tignes 95-270 cm dobré



Vald´Isére 70-165 cm dobré

Bratislava 24. decembra (TASR) - Po výdatnom snežení prevládajú na slovenských zjazdovkách dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. V nedeľu je počet otvorených stredísk nižší, vzhľadom na vianočnú uzáveru, zároveň platia v mnohých areáloch skrátené otváracie hodiny.Naplno sa začne sezóna rozbiehať od pondelka (25.12.) alebo od utorka (26.12.). Otvorenie sezóny ohlásili ďalšie strediská – napr. Tále, Brezovica, Lopušná dolina, Čertovica, či Liptovská Teplička. Taktiež začnú areály, ktoré boli doteraz vo víkendovom režime, prechádzať do každodennej prevádzky. Hrúbka snehu je v týchto dňoch dostatočná, zdvihla sa po utlačení o 10-15, v niektorých lokalitách o 20-25 cm. Vzhľadom na príchod oteplenia sa dá očakávať v najbližších dňoch odmäk a jej zníženie. Pre kalamitu je v nedeľu zatvorené na Pezinskej Babe.V Alpách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, v Rakúsku sezónu spustilo už viac ako 160 stredísk, asi 50 menších areálov je zatvorených, v Taliansku sú otvorené už takmer všetky lyžiarske areály. Vo viacerých lokalitách je aj v nedeľu prevádza prerušená kvôli poveternostným podmienkach. Vo viacerých strediskách sa snehová vrstva zvýšila, nad 3 m snehu hlási St. Anton am Arlberg, Kaunertal aj Sölden.Zdroj: www.holidayinfo.sk