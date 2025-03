VIDEO: Na SNS podali pre bilbordy trestné oznámenie, Danko vypovedal

Bratislava 28. marca (TASR) - Na koaličnú SNS podali trestné oznámenie pre bilbordy so sloganom „zastavili sme financovanie LGBTI projektov“. Informoval o tom v piatok líder národniarov Andrej Danko po vypočutí na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave. Cieľom podľa neho nebolo útočiť na LGBTI osoby, ale upozorniť na neefektívne vynakladanie financií. V súvislosti s trestným oznámením hovoril o poškodení mena SNS. Ten, kto podal trestné oznámenie, by mal podľa neho niesť zodpovednosť, ak sa ukáže, že národniari konali zákonne.



„Politika SNS je taká, že rešpektujeme každého vierovyznanie, orientáciu a je mi úplne jedno, kto má akú farbu pleti a ako žije v súkromí. Naša komunikačná kampaň bola vedená k tomu, aby sme poukázali na neefektívne vynakladanie finančných zdrojov,“ poznamenal. Myslí si, že ak za tým niekto videl niečo zlé, nemusel hneď podávať trestné oznámenie.







Predsedu SNS podľa vlastných slov mrzí, že v spoločnosti existujú ľudia, ktorí sú schopní podať trestné oznámenie za čokoľvek. „Žijeme v dobe, keď ani neviete, kto na vás trestné oznámenie dá a ani sa to nemôžete dozvedieť. Takže budeme iniciovať legislatívne zmeny, pretože úkony, ktoré som absolvoval aj ja, sú podľa mňa účelové a poškodzujú aj meno našej politickej strany,“ skonštatoval.



Verí, že ak sa ukáže zákonnosť konania SNS, bude osoba, ktorá trestné oznámenie podala, niesť zodpovednosť. Chce tiež požadovať náhradu škodu. „Nemôže v tejto republike každý, kto sa ráno zobudí, dať trestné oznámenie a neniesť za to zodpovednosť, respektíve nahradiť škodu,“ dodal Danko. Dúfa, že dotyčná osoba trestné oznámenie stiahne.