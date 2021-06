Na Slovensku zaznamenali ázijského invázneho komára

Bratislava 11. júna (TASR) - Monitoring inváznych druhov komárov v roku 2020 odhalil nový druh aj na Slovensku. Ide o pôvodne ázijského komára Aedes japonicus japonicus. Výskyt tohto druhu neovplyvňuje iba biodiverzitu, no môže mať aj medicínsky dosah, pretože invázne komáre sú prenášače veľkého spektra patogénov. Tento druh môže prenášať u nás zatiaľ nepôvodné vírusy ako napríklad vírusy japonskej encefalitídy, chikungunya, dengue alebo aj Zika. Pre oblasť Slovenska však tvorí riziko najmä prenosu už cirkulujúcich patogénov na našom území, akým je aj západonílsky vírus, ktorý bol zaznamenaný hlavne na juhu Slovenska. TASR o tom informovala PR manažérka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Zuzana Vetrecin Čeplíková.



"V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Prešovskou univerzitou v Prešove, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a niekoľkých dobrovoľníkov monitorujeme výskyt inváznych druhov komárov na Slovensku. Veľmi dôležité pre náš monitoring sú miesta možného ´dovozu-introdukcie´ ako diaľnice a letiská," priblížila Viktória Čabanová, odborníčka Biomedicínskeho centra SAV na komáre. Ako dodala, pri tomto konkrétnom druhu kontrolujú aj miesta, ktoré by sa mu mohli páčiť a hrozí jeho stabilné osídlenie.



Identifikácia liahnísk tohto druhu komára je dôležitá pre výber miest, na ktorých sa monitoring realizuje. "V natívnom prostredí na kladenie vajíčok vyhľadávajú tieto komáre najmä dutiny stromov, preto nie je prekvapivé, že v nových oblastiach vyhľadávajú veľmi podobné dutiny rôzneho typu. Ich vajíčka sú napríklad importované v pneumatikách, v ktorých stojí voda," povedala Čabanová. Na nových územiach vedia klásť vajíčka do akýchkoľvek nádob s vodou – kontajnerov, preto sa podľa Čabanovej často prezývajú aj kontajnerové druhy.



Ako prevenciu pred množením odporúča odborníčka na komáre starať sa o všetky nádoby s vodou, ako sú napríklad vedrá, sudy, odkvapy, kvetináče či vodné fontány. Podľa nej stačí v nich raz za týždeň vymeniť vodu, alebo ich prekryť, aby do nich samičky nevedeli naklásť vajíčka.