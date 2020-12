Na Srdiečko a Čertovicu pribudnú pre lyžiarov autobusové spoje

Banská Bystrica 11. decembra (TASR) – Celoštátna zmena cestovných poriadkov, ktorá vstúpi do platnosti v nedeľu 13. decembra, prinesie aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) časové posuny prímestských spojov, ktorých objednávateľom je kraj. Budú lepšie nadväzovať na autobusy či vlaky. TASR o tom v piatok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici s tým, že od 1. januára budúceho roka začnú premávať víkendové spoje do turisticky atraktívnych lokalít Čertovica a Srdiečko v Breznianskom okrese.



"Verejnosti odporúčame skontrolovať si aktuálne časy odchodov jednotlivých spojov, či už priamo na výveskách autobusových zastávok, alebo na internetovej stránke www.cp.sk. Zmena berie do úvahy požiadavky cestujúcich," reagoval Miroslav Vyka, riaditeľ odboru cestnej dopravy Úradu BBSK.



S ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu zostávajú spoje v BBSK premávať v rozšírenom prázdninovom režime, okrem obdobia školských prázdnin, kedy pôjdu v štandardnom prázdninovom režime.



"Od 1. januára do 5. apríla budúceho roka pribudnú počas víkendov a štátnych sviatkov autobusové spoje z Brezna na Čertovicu, a tiež z Podbrezovej na Srdiečko pod Chopkom. Budú nadväzovať na regionálne vlaky z Banskej Bystrice a predpokladáme, že ich využijú najmä lyžiari a turisti," dodal Vyka.