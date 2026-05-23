Na stáž do kancelárie parlamentu sa prihlásilo 119 vysokoškolákov
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Na stáž v Kancelárii Národnej rady (NR) SR v akademickom roku 2026/2027 sa prihlásilo 119 študentov vysokých škôl. Momentálne prebieha výberové konanie, počet prijatých stážistov bude známy koncom júna. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie Kancelárie NR SR. Stáž bude trvať od začiatku októbra 2026 do konca mája 2027. Prebiehať bude na sekretariátoch parlamentných výborov a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR.
Povinnosti a úlohy stážistu budú závisieť od agendy pracoviska, na ktorom bude pôsobiť. „Stážisti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR,“ píše sa na webe parlamentu. Pre stážistov sa organizujú i ďalšie doplnkové aktivity, ako diskusie s poslancami, prednášky na témy súvisiace s činnosťou parlamentu, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu.
V októbri odštartuje 29. ročník programu pre stážistov. „Rozsah stáže je maximálne 15 hodín týždenne, konkrétny časový harmonogram a spôsob výkonu stáže sa stanoví na základe vzájomnej dohody stážistu s vedúcim organizačného útvaru, do ktorého bude stážista pridelený,“ dodali z parlamentu.
