Na stáž do parlamentu sa prihlásilo vyše 150 vysokoškolákov

Bratislava 14. júna (TASR) - Na stáž do Kancelárie Národnej rady (NR) SR sa prihlásilo 158 vysokoškolákov. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Koľko študentov napokon na stáž nastúpi, ešte nie je známe. Stážistov budú vyberať koncom júna, ich počet bude podľa odboru závisieť od kvality zaslaných podkladov a výsledkov výberového konania.



"Zo skúseností z minulých ročníkov môžeme odhadnúť, že prijatých by mohlo byť od 30 do 40 študentov," uviedli pre TASR z Kancelárie NR SR. Stážisti pôsobia na sekretariátoch výborov parlamentu a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. "Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR," napísala kancelária.



Na stáž sa mohli prihlásiť študenti do 27 rokov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Doteraz absolvovalo stáž viac ako 700 študentov, na jeseň otvorí Kancelária NR SR jej 23. ročník. Trvať bude od 1. októbra 2020 do 31. mája 2021.