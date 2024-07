Na stáž v parlamente nastúpi na jeseň 36 vysokoškolákov

Bratislava 9. júla (TASR) - Na stáž v Národnej rade (NR) SR nastúpi od 1. októbra 36 vysokoškolákov. Do 27. ročníka stážového programu v Kancelárii NR SR sa pôvodne prihlásilo 55 záujemcov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Stáž má trvať do 30. mája 2025.



Stážisti pôsobia na sekretariátoch parlamentných výborov a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, v ktorom študent pôsobí. Študenti stážujú približne 15 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru. "Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné na prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané od zahraničných partnerov, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a podobne," priblížila Kancelária NR SR na webe parlamentu.



Pre stážistov sa organizujú aj rôzne doplnkové aktivity, napríklad diskusie s poslancami na aktuálne témy, prednášky na témy súvisiace s činnosťou parlamentu a kancelárie, ako aj prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu či simulované zasadnutie výboru NR SR.