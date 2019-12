Na Štedrý deň volajú na tiesňovú linku chronickí pacienti aj osamelí

Bratislava 23. decembra (TASR) - Záchranári na Štedrý deň najčastejšie pomáhajú pacientom pri akútnych bolestiach brucha, sťaženom dýchaní či vysokom krvnom tlaku. Na tiesňovú linku volajú aj chronickí pacienti, ktorým sa zhoršil stav, psychicky chorí ľudia a osamelo žijúci seniori. Uviedla to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.



Príčinou mnohých zásahov je nadmerná konzumácia alkoholu. Ide napríklad o dopravné nehody, fyzické potýčky či rôzne úrazy a pády. Volania pre zapichnutú kosť v krku sú podľa Krčovej skôr ojedinelé.



„Platí, že najlepšia je prevencia. Jesť a piť by sme mali s mierou, a to počas celého roka, nielen cez sviatky. V prípade zdravotných ťažkostí je potrebné navštíviť lekára alebo zavolať na tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať a v prípade urgentného stavu vyšle posádku záchrannej zdravotnej služby,“ hovorí Krčová.



Vlani zaznamenali záchranári na Štedrý deň presne 1272 zásahov k pacientom, ktorí potrebovali urgentnú prednemocničnú zdravotnú pomoc. "Najviac výjazdov bolo v Košickom kraji - 207, naopak najmenej v Trnavskom kraji, v ktorom sme vyslali posádky k 120 pacientom,“ uviedla Krčová. Časť volaní vyriešilo operačné stredisko aj bez vyslania záchranky.



Zažívacie problémy sa prejavujú pocitom plného brucha, nevoľnosťou až bolesťami v oblasti brucha. Vyskytnúť sa môže aj napínanie na zvracanie či zvracanie. Pri ľahšej forme postačí diéta, odporúča sa piť nesladený čierny čaj a jesť staršie pečivo alebo sucháre.



Pri nadmernom pití alkoholu pomôže spánok, zvýšený príjem tekutín a pohyb na čerstvom vzduchu. Pri ťažšej forme až otrave alkoholom radia záchranári uložiť osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a pravidelne ju kontrolovať. V prípade, že sa nepreberá a má sťažené dýchanie, je potrebné zavolať linku tiesňového volania 155. Ak osoba nedýcha, okamžite treba začať s oživovaním, v prípade otázok o postupe poradí operátor linky.