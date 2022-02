Skialpinistov na Štrbskom Plese čaká nová trasa i dostupné zjazdovky

Vysoké Tatry 22. februára (TASR) – V lyžiarskom stredisku Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách platia od utorka pre skialpinizmus a skitouring nové pravidlá. Ich základom je nová výstupová trasa a predĺžená dostupnosť vybraných zjazdoviek do 20.00 h. TASR o tom za Tatry Mountain Resorts (TMR) informoval Marián Galajda.



Pôvodnú, relatívne komplikovanú výstupovú trasu pre skialpinistov, vedúcu od Esíčka cez Turistickú, prepojku na Medvedej kope až po Solisko, nahradila zjednodušená línia z Esíčka priamo na Solisko. "Skialpinisti budú šliapať po ľavej strane Esíčka smerom k zjazdovke Solisko a odtiaľ po pravej strane až hore. Táto trasa bude vyznačená tyčovým značením a minimalizuje kolízne situácie s ostatnými lyžiarmi. Pre zjazd dole bude k dispozícii tá istá trasa, teda zjazdovky Solisko a Esíčko," priblížil riaditeľ strediska na Štrbskom Plese Peter Tomko s tým, že zjednodušená výstupová trasa je od utorka jedinou oficiálnou na výstup smerom hore.



Vzhľadom na mnohé požiadavky skialpinistov sa stredisko rozhodlo sprístupniť pre nich vybrané zjazdovky do neskoršieho času. "Chceme požiadať milovníkov tohto športu, aby výšľap začali najneskôr o 19.00 h, aby sa do 20.00 h stihli zlyžovať dole. Po 20.00 h tieto zjazdovky uzavrieme a následne sa začne ich večerná úprava," ozrejmil Tomko, pričom skialpinistov upozornil, aby využívali iba vyhradené zjazdovky a v určenom čase. Všetky ostatné zjazdovky sa budú upravovať už po skončení sa prevádzkovej doby strediska, teda od 16.00 h, a vstup na ne bude striktne zakázaný.



Podľa slov riaditeľa horského strediska Vysoké Tatry Dušana Slavkovského sú novo nastavené pravidlá pre skialpinistov "testom", či ich dokážu rešpektovať. Ak sa preukáže, že áno, ponuku strediska chcú postupne rozširovať o ďalšie možnosti.