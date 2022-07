Stred a východ Slovenska môžu zasiahnuť silné búrky

Bratislava 23. júla (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku platia v sobotu popoludní a večer výstrahy pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Výstrahu vydali pre Banskobystrický kraj, platí aj takmer vo všetkých okresoch Žilinského, Košického a Prešovského kraja, ako aj v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji.



V daných oblastiach by sa podľa odborníkov mohli vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom, nárazmi vetra a krúpami. Môže to spôsobiť prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, napríklad stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov.



"Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch. Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie," upozornil SHMÚ. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu alebo prechodne obmedziť dopravu.



Až do večerných hodín platia takmer na celom území Slovenska aj výstrahy pred vysokými teplotami. V južných oblastiach môžu teploty dosiahnuť až 40 stupňov.