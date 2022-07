Na strednom a východnom Slovensku sa môžu vyskytnúť dažde aj búrky

Bratislava 30. júla (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku sa v sobotu môžu vyskytnúť výdatné dažde aj búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na webe.



Výstraha pred dažďom platí pre celý Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj až do nedele (31. 7.). Taktiež pre okresy Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Meteorológovia očakávajú miestami úhrn zrážok od 50 do 75 milimetrov. Časť podľa nich spadne pri búrkach.



V Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom, Žilinskom a takmer celom Nitrianskom a Trenčianskom kraji sa môžu vyskytnúť búrky. Môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.



"Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako je stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a podobne," poukázal SHMÚ. Výstrahu vydal do 20.00 h, v Banskobystrickom kraji do 21.00 h.