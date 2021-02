Na strednom a východnom Slovensku sa tvoria hmly

Bratislava 20. februára (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku komplikuje dopravu hmla. O lokalitách, v ktorých je znížená dohľadnosť v dôsledku hmly informuje Slovenská správa ciest (SSC).



Na portáli zjazdnost.sk cestári upozorňujú, že hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa nachádza v oblastiach Žarnovica, Hliník nad Hronom, Turčianske Teplice, Švábovská stráň, Ladomerská Vieska a Moldava nad Bodvou. Do 100 metrov je vidieť z dôvodu hmly v okolí Hronského Beňadiku a na Gemeri v oblastiach Rimavskej Soboty a Tornale.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal tiež výstrahu, v ktorej varuje, že na území stredného a východného Slovenska sa môžu od 20.00 h až do nedeľňajšieho (21. 2.) predpoludnia vyskytnúť aj mrznúce hmly.