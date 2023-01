SSD: Na strednom Slovensku je bez prúdu takmer 600 odberných miest

Brezno/Detva 22. januára (TASR) – Situácia s výpadkami elektrickej energie sa na strednom Slovensku v uplynulých hodinách zlepšila. Kým v nedeľu ráno bolo bez prúdu približne 2000 odberných miest, do poludnia sa ich počet podarilo znížiť na necelých 600. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.



"Bez prúdu ešte zostávajú niektoré obce na pomedzí okresov Detva a Brezno, kde sa naši elektrikári trápia už viacero dní s popadanými stromami, pretrhanými vodičmi a poškodenými stĺpmi na vzdušnom vedení vysokého napätia. Snažia sa, aby odberateľom obnovili dodávku čo najskôr. Ak to bude možné, tak aj vo forme nejakého provizórneho zapojenia," priblížil Gejdoš.



V odstraňovaní porúch budú elektrikári pokračovať aj počas budúceho týždňa. Problémy môže ešte spôsobiť avizované oteplenie či dážď. "V takom prípade by sa terén ešte viac rozmočil a presun ťažkých mechanizmov bude opäť zložitejší," vysvetlil Gejdoš.