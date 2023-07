Rezort školstva: Na SŠ by sa mali zrušiť niektoré odbory spevu a hudby

Bratislava 24. júla (TASR) - Na stredných školách by sa mali zrušiť úzko špecializované odbory spevu a hudby. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. V návrhu je tiež predstavený nový nadstavbový študijný odbor.



Návrhom by sa zrušili študijné odbory spev - stará hudba, spev - komorná hudba, hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch, hudba - stará hudba a hudba - komorná hudba. "V súvislosti s požiadavkou Únie konzervatórií sa vypúšťajú zo sústavy odborov zamerania študijného odboru spev a študijného odboru hudba, ktorých úzka špecializácia spôsobuje problémy ich absolventom uplatniť sa na trhu práce," priblížili z rezortu.



Ako dodali, obsah navrhovaných premetov na zrušenie možno zaradiť do výučby príslušných študijných odborov prostredníctvom disponibilných hodín. Žiaci, ktorí v príslušných odboroch študujú alebo boli prijatí na štúdium, však majú zabezpečené vzdelávanie až do ukončenia.



"Návrh vyhlášky reaguje na potreby aplikačnej praxe, ktorá vyplynula z potreby aktualizácie sústavy odborov vzdelávania. Sústava odborov vzdelávania sa dopĺňa o odbory vzdelávania na základe výsledkov záverečného hodnotenia experimentálneho overovania odborov vzdelávania v gymnáziách, stredných odborných školách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách," informuje rezort.



Nové odbory, ktoré by mali pribudnúť sú podológ, marketingová komunikácia, špecialista informačnej bezpečnosti, starostlivosť v sociálnych službách a terénna prax, digitálna maľba - koncept art a dizajn digitálnych aplikácií.



Súčasťou návrhu je tiež vytvorenie nadstavbového študijného odboru pre učebné odbory hutníctva. Ten by nahrádzal neaktuálny študijný odbor zamerania strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov. Vyhovelo by sa tak požiadavke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.