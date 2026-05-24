< sekcia Slovensko
Na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa zúčastní aj Raši
Svoju účasť na stretnutí v priestoroch Úradu vlády SR potvrdil v nedeľu dopoludnia aj prezident Peter Pellegrini.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. mája (TASR) - Na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa v pondelok (25. 5.) zúčastní aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.
Svoju účasť na stretnutí v priestoroch Úradu vlády SR potvrdil v nedeľu dopoludnia aj prezident Peter Pellegrini.
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na pondelok, a to po skončení koaličnej rady a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS).
V pondelok na koaličných rokovaniach bude podľa premiéra priestor na stretnutie s predsedom SNS Andrejom Dankom, aby si prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta SNS z vlády. „Nateraz predseda SNS navrhuje odvolanie za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje,“ poznamenal Fico s tým, že bude hľadieť na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027.
Svoju účasť na stretnutí v priestoroch Úradu vlády SR potvrdil v nedeľu dopoludnia aj prezident Peter Pellegrini.
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na pondelok, a to po skončení koaličnej rady a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS).
V pondelok na koaličných rokovaniach bude podľa premiéra priestor na stretnutie s predsedom SNS Andrejom Dankom, aby si prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta SNS z vlády. „Nateraz predseda SNS navrhuje odvolanie za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje,“ poznamenal Fico s tým, že bude hľadieť na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027.