Na stretnutia s pápežom je zaregistrovaných zatiaľ vyše 80.000 ľudí

Bratislava 10. septembra (TASR) – Na podujatia s pápežom je zaregistrovaných zatiaľ vyše 80.000 ľudí. TASR to potvrdili z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).



Najväčší záujem má verejnosť zatiaľ o posledný deň návštevy pápeža na Slovensku, teda 15. septembra, keď bude Svätý Otec v Šaštíne. Prihlásených je tu okolo 37.500 ľudí. Z TK KBS uviedli, že ide o údaje z piatkového rána.



Registráciu do OTP sektorov na podujatia s pápežom Františkom už uzavreli. Dôvodom sú kapacitné obmedzenia vyplývajúce z epidemických nariadení. Registráciu pre plne očkovaných uzavrú o polnoci z nedele 12. na pondelok 13. septembra. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.