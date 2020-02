SÚD VYLÚČIL PRÍPAD MIROSLAVA M. NA SAMOSTATNÉ KONANIE

Pezinok 3. februára - Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vylúčil v pondelok prípad obžalovaného Miroslava M. na samostatné konanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa predsedníčky senátu Ruženy Sabovej tak senát urobil pre urýchlenie konania vzhľadom na to, že sa Miroslav M. priznal, že zastrelil Jána Kuciaka, Martinu Kušnírovú aj podnikateľa z Kolárova Petra Molnára.



Na ŠTS budú v pondelok vypovedať v kauze vraždy J. Kuciaka znalkyne

Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v pondelok otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V Pezinku by mali vypovedať aj znalkyne z odboru antropológie, ktoré skúmali kamerové záznamy z Veľkej Mače.



Znalkyne mali skúmať v prípravnom konaní kamerové záznamy z Veľkej Mače zo dňa vraždy 21. februára 2018 a zo dní, keď si mali ísť páchatelia miesto činu obhliadnuť. Na súde by mali uviesť, či a s akou pravdepodobnosťou sa im podarilo stotožniť osoby z kamerových záznamov s obžalovanými Miroslavom M. a Tomášom Sz.



Z vraždy novinára a jeho snúbenice sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za ňu právoplatne odsúdený. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian K., sprostredkovateľka Alena Zs. a jeden z vykonávateľov Tomáš Sz. naďalej trvajú na svojej nevine.