< sekcia Slovensko
Na ŠTS sa opätovne začína proces v kauze objednávky vraždy J. Kuciaka
Jána Kuciaka zavraždili vo februári 2018 vo Veľkej Mači v okrese Galanta, o život prišla aj jeho snúbenica Martina Kušnírová.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pezinok 26. januára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v pondelok začína už v poradí tretí súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Obžalobe čelia Marian K. a Alena Zs., ktorí sú prítomní v pojednávacej miestnosti. Zároveň sa súd bude druhý raz zaoberať aj prípadom prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica.
V prípade vraždy Jána Kuciaka Najvyšší súd zrušil dva predchádzajúce rozsudky ŠTS. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Jána Kuciaka zavraždili vo februári 2018 vo Veľkej Mači v okrese Galanta, o život prišla aj jeho snúbenica Martina Kušnírová.
V prípade prípravy vrážd prokurátorov čelí obžalobe aj dvojica Dušan K. a Darko D. Obaja sa nachádzajú v pojednávacej miestnosti. Pôvodne ŠTS uznal Dušana K. za vinného z podielu na príprave vraždy Žilinku. Darka D. oslobodil spod obžaloby. Najvyšší súd však prvostupňový rozsudok z mája 2023 zrušil a prípad vrátil naspäť na ŠTS.
Na základe vlaňajšieho rozhodnutia Najvyššieho súdu prišlo okrem zrušenia prvostupňového rozsudku aj k výmene senátu. Prípad dostal po novom na stôl predseda senátu Miroslav Mazúch spolu s Marekom Filom a Jánom Buvalom. Ustanovená bola aj náhradná sudkyňa Renáta Greif Radovčičová.
V prípade vraždy Jána Kuciaka Najvyšší súd zrušil dva predchádzajúce rozsudky ŠTS. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Jána Kuciaka zavraždili vo februári 2018 vo Veľkej Mači v okrese Galanta, o život prišla aj jeho snúbenica Martina Kušnírová.
V prípade prípravy vrážd prokurátorov čelí obžalobe aj dvojica Dušan K. a Darko D. Obaja sa nachádzajú v pojednávacej miestnosti. Pôvodne ŠTS uznal Dušana K. za vinného z podielu na príprave vraždy Žilinku. Darka D. oslobodil spod obžaloby. Najvyšší súd však prvostupňový rozsudok z mája 2023 zrušil a prípad vrátil naspäť na ŠTS.
Na základe vlaňajšieho rozhodnutia Najvyššieho súdu prišlo okrem zrušenia prvostupňového rozsudku aj k výmene senátu. Prípad dostal po novom na stôl predseda senátu Miroslav Mazúch spolu s Marekom Filom a Jánom Buvalom. Ustanovená bola aj náhradná sudkyňa Renáta Greif Radovčičová.