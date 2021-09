Na STU slávnostne inaugurovali nového rektora O. Moravčíka

Bratislava 13. septembra (TASR) - Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave v pondelok slávnostne inaugurovali nového rektora Olivera Moravčíka. Ten zároveň inauguroval dekana Strojníckej fakulty STU Ľubomíra Šooša na ďalšie funkčné obdobie. Pre epidemickú situáciu slávnosť usporiadali v zúženom formáte. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



V poradí 20. rektor STU zložil slávnostný sľub a z rúk predsedu Akademického senátu univerzity Mariána Peciara prevzal rektorské insígnie. V príhovore k najvyšším predstaviteľom univerzity a fakúlt sa rektor STU prihlásil k pozitívnym počinom predchodcov a k vzdelávaniu v duchu takzvaného humboldtizmu. "Chcem pojmu univerzita opätovne navrátiť pôvodný význam – sme universitas magistrorum et scholarium (spoločenstvo učiteľov a študentov), ktorého súčasti po predchádzajúcom období musia opätovne nájsť k sebe cestu – dialógom, diskusiou a najmä involvovaním najlepších študentov vyšších semestrov do výučby a výskumu," povedal Moravčík. Zdôraznil potrebu vytvárať tímy, schopné obstáť v medzinárodnej deľbe práce i v konkurencii, zefektívniť administratívu a optimalizovať riadiace procesy.



Ak chce byť z STU moderná európska inštitúcia, je podľa rektora Moravčíka potrebné okamžite naštartovať reformy, ktoré ju priblížia jej vzorom v Európskej únii. Ťažiskom v budúcnosti musí byť podľa jeho slov zapojenie sa do vytvárania spoločného európskeho výskumného priestoru účasťou univerzity v medzinárodných projektoch. Na báze výsledkov vo vede a výskume sa pokúsiť získať zahraničných študentov, výberové konania na obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov rozšíriť okamžite aj na najbližšie zahraničie. "Máme i svojom najbližšom okolí spoľahlivých a úspešných partnerov. V úzkej spolupráci s nimi musíme aj v našom regióne vytvoriť pracovné možnosti pre našich úspešných absolventov, ako to už pred dekádami urobili naši kolegovia v Rakúsku i Česku," uzavrel inaugurovaný rektor STU.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala Moravčíka do funkcie rektora STU 7. septembra.