Na súde pokračuje rozhodovanie o väzbe Daniela B.

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) - Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v sobotu krátko po poludní pokračuje rozhodovanie o návrhu na vzatie Daniela B., obvineného z extrémistickej trestnej činnosti, do väzby. Dôvodom je porušenie obmedzení, ktoré obvinenému vo februári uložil Najvyšší súd (NS) SR.



Rozhodovanie o väzbe Daniela B. sa v Banskej Bystrici začalo už v piatok (18. 4.) predpoludním. Návrh na vzatie obvineného do väzby podal prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR. Sudca pre prípravné konanie ŠTS v piatok popoludní výsluch obvineného prerušil. Daniela B. tak v sobotu na súd opäť priviezla eskorta.



Daniel B. bol políciou zadržaný v stredu (16. 4.), v minulosti na neho boli vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Prokurátor následne podal návrh na vzatie Daniela B. do väzby. Sudca pre prípravné konanie ŠTS síce vtedy konštatoval dôvodnosť vedeného trestného stíhania, avšak nezistil dôvody na vzatie obvineného do väzby a prepustil ho na slobodu.



O sťažnosti prokurátora začiatkom februára následne rozhodoval NS SR. Súd skonštatoval dôvody takzvanej preventívnej a útekovej väzby, nahradil ju však uložením viacerých povinností a obmedzení vrátane povinnosti nosiť monitorovací náramok.