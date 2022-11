Na súdoch v Bratislave a B. Bystrici chce pôsobiť po 29 uchádzačov

Bratislava 27. novembra (TASR) - Do výberového konania na obsadenie voľných miest sudcov vznikajúcich správnych súdov v Banskej Bystrici a Bratislave sa prihlásilo po 29 uchádzačov. O pôsobenie na vznikajúcom košickom správnom súde prejavilo záujem 25 uchádzačov. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



V Bratislave chcú výberovým konaním obsadiť 14 voľných miest, v Banskej Bystrici a Košiciach po osem. Uchádzač musí dosiahnuť najneskôr v prvý deň výberového konania vek 30 rok. Podmienkou je okrem iného aj vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, bezúhonnosť či trvalý pobyt na území SR. Tiež zloženie odbornej justičnej skúšky a právnická prax po dobu najmenej sedem rokov.



Výberové konanie pre správny súd v Košiciach sa uskutoční 6. decembra. V prípade bratislavského a banskobystrického správneho súdu bude výberové konanie 12. decembra.



Správne súdy by mali začať fungovať v troch slovenských krajských mestách od 1. júna 2023. Ich vznik priniesla reforma súdnej mapy. Cieľom reformy súdnej mapy je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta aj s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.