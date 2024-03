TRAGÉDIA NA LYŽIACH: Po zrážke na svahu zomrelo dieťa

Demänovská Dolina 8. marca (TASR) - Na svahu v katastri Demänovskej Doliny v okrese Liptovský Mikuláš zomrel v piatok maloletý lyžiar po zrážke s 39-ročnou lyžiarkou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová.



Doplnila, že k stretu lyžiarov došlo za doposiaľ presne nezistených okolností. "Maloletý lyžiar zraneniam na mieste podľahol, 39-ročná lyžiarka utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Na miesto boli ihneď vyslané všetky dostupné policajné hliadky aj tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti KR PZ v Žiline," uviedla.



"V súčasnosti vykonávame všetky potrebné prvotné úkony s cieľom riadneho zdokumentovania skutku a určenia právnej kvalifikácie. Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie až do skončenia vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.



Podľa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petry Klimešovej vyslali na miesto ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci. "Napriek snahe záchranárov maloletý lyžiar zraneniam podľahol. Do nemocnice posádka transportovala 39-ročnú ženu so zranením chrbtice. K prípadu sa vzhľadom na jeho citlivosť bližšie vyjadrovať nebudeme, " dodala.