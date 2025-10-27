< sekcia Slovensko
Na Svetový deň audiovizuálneho dedičstva premietnu film z roku 1962
Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o zachovávaní audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Aj audiovizuálne archívy majú svoj pripomienkový deň a každoročne je ním 27. október. Zámer tejto udalosti pod kuratelou Organizácie Spojených národov (OSN) je zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany dokumentárneho bohatstva v podobe filmov, rozhlasových i televíznych programov, audio a video nahrávok.
Svetový deň audiovizuálneho dedičstva vyhlásili na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005 na základe súboru Odporúčaní o ochrane a uchovávaní pohyblivých obrazov z roku 1980. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o zachovávaní audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti a tiež zdôrazniť potrebu prijímať naliehavé opatrenia na kvalitné uchovávanie audiovizuálnych dokumentov. Zároveň poskytuje členským štátom UNESCO možnosť zhodnotiť, ako sa im darí napĺňať odporúčanie z roku 2015 - o ochrane a sprístupňovaní dokumentárneho dedičstva vrátane jeho digitálnej podoby.
„Archívy audiovizuálnych záznamov rozprávajú príbehy o životoch ľudí a kultúrach z celého sveta. Predstavujú neoceniteľné dedičstvo, ktoré potvrdzuje našu kolektívnu pamäť a ktoré je cenným zdrojom poznania, keďže odráža kultúrnu, spoločenskú a jazykovú rozmanitosť našich komunít. Pomáhajú nám rásť a lepšie chápať svet, ktorý všetci zdieľame. Zachovanie tohto dedičstva a zabezpečenie jeho dostupnosti pre verejnosť aj budúce generácie je zásadným cieľom všetkých pamäťových inštitúcií a záujmom širokej verejnosti,“ uvádza UNESCO.
Rok 2025 je výnimočný, keďže archívy audiovizuálnych záznamov na celom svete si pripomínajú 20. výročie Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva. „Audiovizuálne dokumentárne dedičstvo otvára okno do sveta prostredníctvom generácií jedinečných príbehov. Odhaľuje vynaliezavosť ľudského ducha a vízie, ponúka obdivuhodné ponaučenia z kultúrnej rozmanitosti, ktorá je zdrojom inšpirácie a tvorivosti. V dnešnom svete, poznačenom uzavretosťou a bolesťou vojnových konfliktov, sú pohyblivé obrazy, zvukové a hovorené záznamy účinným nástrojom na prekonávanie rozdielov, rozvíjanie empatie, súcitu a vzájomného porozumenia,“ zdôrazňuje Medzinárodná federácia filmových archívov (FIAF).
Archívy na celom svete sa každoročne 27. októbra spájajú aj v prospech rôznych aktivít, okrem FIAF ich zastrešuje aj špecializovaná agentúra OSN (UNESCO). FIAF sa venuje ochrane a sprístupňovaniu svetového filmového dedičstva od roku 1938. Jej členské inštitúcie zachraňujú, zbierajú, uchovávajú, sprístupňujú a prezentujú filmové diela, ktoré nie sú len umeleckými a kultúrnymi artefaktami, ale aj historickými dokumentami.
Asociácia spája viac ako 170 inštitúcií v takmer 80 krajinách sveta. Medzi nimi je aj Slovenský filmový ústav (SFÚ) ako pamäťová inštitúcia, ktorá sa komplexne zaoberá kinematografiou. Jej špecializovaný archív tvoria jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré odborne uchováva, spracováva, ošetruje, obnovuje, digitalizuje, katalogizuje a sprístupňuje verejnosti. Často ide o unikátne kinematografické diela nakrútené na Slovensku.
SFÚ kooperuje s Kinom Lumiere dlhodobým premietaním filmov a pri príležitosti osláv jubilejného 20. výročia Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva sa bude premietať snímka Keď chýba trombón v réžii Ctibora Kováča. Riaditeľ SFÚ Marián Hausner zdôrazňuje, že Svetový deň audiovizuálneho dedičstva sa pripomína najmä projekciami slovenských kinematografických diel, ktoré ústav digitálne reštauroval. Dielo z roku 1962 uvedú z obnovenej 35 milimetrovej kópie.
Snímka je plná „prvoligových hercov“ ako Dibarbora, Machata, Adamčík a Kroner v bizarnej úlohe bytového umelca-avantgardistu, uvádza sa okrem iného v upútavke Kina Lumiere. Je to „estráda, groteska, komunálna satira i originálny pohľad na rozostavanú panelákovú Bratislavu Ružovej doliny. Závodný orchester klubu Elektromat pripravuje večerné vystúpenie, chýba im však trombón(ista) a tak sa jeho dvaja členovia vyberú ho hľadať“.
Projekcia filmu sa uskutoční 27. októbra o 18.20 v študijnej sále SFÚ Filmotéka.
