Na televízne obrazovky sa po 15 rokoch vracia Exkluzív
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Televízia Joj vracia po 15 rokoch na televízne obrazovky Exkluzív s Brunom Ciberejom. Relácia, ktorá si získala pozornosť divákov svojím pohľadom na životné príbehy výnimočných osobností, dostala novú podobu. TASR o tom informovala hovorkyňa JOJ Group Lucia Tuhelová.
Spresnila, že pôvodný Exclusiv nahradil vynovený Exkluzív. Jeho moderátor opäť zavedie divákov k príbehom a ľuďom, ktorí vďaka svojej snahe a vytrvalosti dosiahli úspech.
„V niektorých z epizód si pripomenieme aj pár sekúnd zo starších vydaní. V tej aktuálnej sérii predstavíme divákom šikovných Slovákov a ich príbehy, ktoré, verím, zaujmú a inšpirujú,“ hovorí Ciberej s tým, že diváci uvidia ľudí, ktorým môžu fandiť a na ktorých môžu byť hrdí, že sú rovnako ako oni Slováci. „A ak pôjde o zahraničných hostí, tak zase spoznajú skvelé osobnosti, ktoré vymysleli niečo výnimočné,“ dodal moderátor relácie.
Prvú časť ponúkne televízia vo štvrtok 9. apríla o 21.50 h. V pláne má odvysielať desať epizód. „Prinesú silné, autentické a často prekvapivé životné príbehy. Diváci, ktorí nestihnú večernú premiéru, si budú môcť pozrieť reláciu v repríze vždy v sobotu dopoludnia,“ dodáva televízia.
