Bratislava 27. februára (TASR) - Na teplé jarné počasie si ešte na Slovensku budeme musieť počkať. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) SR.



"Teplé dni nečakajte, na juhu bude zväčša päť až deväť stupňov Celzia, na severe sa prechodne vyskytnú aj celodenné mrazy a pribudne aj snehová pokrývka. V noci v dolinách počítajte s teplotou miestami aj pod mínus desať stupňov Celzia," tvrdia meteorológovia.



Vysvetľujú, že silné západné prúdenie, ktoré prinášalo do našej oblasti hlboké tlakové níže a víchrice, ale aj teplý vzduch, sa už skončilo. Situáciu začína podľa SHMÚ ovplyvňovať mohutná tlaková výš, ktorá sa zo západnej presunie nad severnú Európu. Po jej okraji k nám bude do konca februára od severozápadu, neskôr severovýchodu až východu prúdiť chladný vzduch, priblížil.



"Tlaková výš v našej oblasti začiatkom marca zoslabne, no rýchlo ju nahradí ďalšia a situácia s chladným severovýchodným prúdením sa tak s veľkou pravdepodobnosťou zopakuje," uvádza SHMÚ.