Na titul Slovenka roka 2026 ašpiruje 28 úspešných žien
O laureátkach v jednotlivých kategóriách rozhodne verejnosť prostredníctvom SMS hlasovania, kupónov v týždenníku Slovenka a internetového hlasovania na www.slovenkaroka.sk do 25. júna.
Bratislava 5. februára (TASR) - Týždenník Slovenka v spolupráci s STVR odštartoval vo štvrtok v Bratislave 18. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Nominačná komisia vybrala 28 úspešných Sloveniek nominovaných v deviatich kategóriách. Mená laureátok budú známe 26. júna počas galavečera v Slovenskej filharmónii a v priamom prenose na Jednotke. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii.
V kategórii biznis a manažment sú nominované Miriam Fellingerová, vedúca maloobchodu spoločnosti OMV Slovensko, Miriam Lapuníková, riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, a Monika Poussard, riaditeľka trnavskej automobilky Stellantis Slovakia.
Herečka Hana Gregorová, sólistka Opery Slovenského národného divadla, Terézia Kružliaková a vedúca Mestského múzea v Lučenci Andrea Moravčíková sú nominované v oblasti umenie a kultúra. V kategórii médiá a komunikácia získali nomináciu moderátorky Lenka Buchláková, Jana Hospodárová a Janette Štefánková.
V oblasti veda a výskum sú nominované Andrea Straková Fedorková, prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a docentka v ústave chemických vied, Jana Gregorová, profesorka na Katedre architektúry Stavebnej fakulty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, a Helena Kanďárová, riaditeľka Inštitútu experimentálnej farmakológie a toxikológie v Centre experimentálnej medicíny SAV.
Za oblasť podpory mladých talentov získali nomináciu Iveta Bariaková, vedúca Detského folklórneho súboru Prvosienka v Banskej Bystrici, Alica Hancková, riaditeľka a pedagogička spevu a hry na klavír v Základnej umeleckej škole Sliač, a Helena Petrusová, spolumajiteľka spoločnosti Agrokarpaty Plavnica, zakladateľka Bylinkovej školy.
V kategórii vzdelávanie sú nominované Ľuba Englerová, zástupkyňa riaditeľky školy na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici, Tatiana Kizivatová, riaditeľka ZŠ s materskou školou J. A. Komenského v Bratislave, a Erika Pastoráková, dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V kategórii šport získali nomináciu cyklistka Viktória Chladoňová, bývalá československá reprezentantka, dlhoročná trénerka Slovenskej gymnastickej federácie Katarína Krekáňová a vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Až štvorica nominovaných je v oblasti zdravotníctva. Tvoria ju Eva Mikušková, primárka oddelenia onkohemakológie II. kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ Bratislava, lekárka Katarína Molnárová, čelustná ortopedička Lucia Richterová a Mária Vasilová, primárka oddelenia neonatológie Nemocnice A. Leňa v Humennom. V kategórii charita získali nomináciu Miroslava Hunčíková, zakladateľka organizácie Svetielko pomoci v Košiciach, Gabriela Matkulčíková, zakladateľka OZ Vidíme srdcom v Dolnom Kubíne, a Jana Micháliková, riaditeľka a psychologička Centra poradenstva a prevencie v Detve.
„Anketa Slovenka roka má 18 rokov, pred prvým ročníkom ma mnoho ľudí upozorňovalo, že z nej tradícia nemôže nikdy byť, lebo Slovensko nemá taký potenciál žien, aby sme každý rok vedeli obsadzovať deväť kategórií. Ale bola som presvedčená v tom, že Slovensko je známe svojou krásnou prírodou a obrovským ľudským potenciálom,“ uviedla hlavná organizátorka a autorka projektu Mária Reháková. Ženy sú podľa nej výnimočnejšie než muži. „Sú vytrvalejšie, húževnatejšie, pracovité, vedia spájať rodinu, vedia žiť s nadhľadom,“ podčiarkla s tým, že hlavnou myšlienkou ankety bolo vyzdvihnúť takéto dámy a zviditeľniť ich motivačné príbehy.
Reháková potvrdila, že novinkou ankety, ktorú predstavili aj v europarlamente, je jej priblíženie verejnosti v Českej republike: „Urobili sme spoluprácu s českým vydavateľstvom The Business Soirée, ktoré má v portfóliu sedem časopisov, príbehy nominovaných budú odprezentované v Čechách.“
