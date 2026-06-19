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Na tohtoročnú Pohodu príde Petr Pavel aj Zuzana Čaputová
Jubilejný 30. ročník prinesie okrem hudobného programu aj množstvo diskusií, literárnych podujatí, divadla, tanca a výtvarného umenia.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Na jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda príde český prezident Petr Pavel a bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová. Spoločne sa zúčastnia na diskusii s názvom „Identita v srdci Európy“, ktorá sa bude venovať hľadaniu identity v čase rastúcej spoločenskej polarizácie a meniaceho sa geopolitického prostredia. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Lukáš Grešš.
„Stretnutie dvoch významných osobností českej a slovenskej verejnej sféry ponúkne pohľad na otázky demokratických hodnôt, občianskej spoločnosti, európskej identity aj výziev, ktorým dnes čelia krajiny strednej Európy,“ priblížil Grešš. Diskusia sa uskutoční v sobotu 11. júla popoludní v rámci diskusnej časti programu v stane Európa Stage, ktorý zastrešuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Debatu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery.
Pavel je od roku 2023 prezidentom Českej republiky. Predtým bol náčelníkom Generálneho štábu Armády Českej republiky a predsedom Vojenského výboru NATO. Čaputová zastávala funkciu prezidentky SR v rokoch 2019 až 2024.
Festival Pohoda sa uskutoční od 8. do 11. júla na trenčianskom letisku. Jubilejný 30. ročník prinesie okrem hudobného programu aj množstvo diskusií, literárnych podujatí, divadla, tanca a výtvarného umenia.
„Stretnutie dvoch významných osobností českej a slovenskej verejnej sféry ponúkne pohľad na otázky demokratických hodnôt, občianskej spoločnosti, európskej identity aj výziev, ktorým dnes čelia krajiny strednej Európy,“ priblížil Grešš. Diskusia sa uskutoční v sobotu 11. júla popoludní v rámci diskusnej časti programu v stane Európa Stage, ktorý zastrešuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Debatu bude moderovať šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery.
Pavel je od roku 2023 prezidentom Českej republiky. Predtým bol náčelníkom Generálneho štábu Armády Českej republiky a predsedom Vojenského výboru NATO. Čaputová zastávala funkciu prezidentky SR v rokoch 2019 až 2024.
Festival Pohoda sa uskutoční od 8. do 11. júla na trenčianskom letisku. Jubilejný 30. ročník prinesie okrem hudobného programu aj množstvo diskusií, literárnych podujatí, divadla, tanca a výtvarného umenia.