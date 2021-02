VIDEO: Na Tokaji končia s rezom viniča

Malá Tŕňa 20. februára (TASR) – Rez viniča ukončia v obci Malá Tŕňa v slovenskej vinohradníckej oblasti Tokaj do konca februára. Kým priebeh zimy vinohradníkom prial, slovenský vinársky priemysel zároveň nepriaznivo ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Pre TASR to povedal vinár Jaroslav Ostrožovič z Veľkej Tŕne v okrese Trebišov.



Ako uviedol, rez viniča začali vinohradníci na Tokaji ešte pred Vianocami, aby získali "časový náskok". "Január, február, nevieme odhadnúť, aké bude počasie. Stáva sa, že veľmi mrzne alebo je veľmi veľa snehu a sú tam dni, keď sa strihať nedá," ozrejmil Ostrožovič.







Podľa jeho ďalších slov je priebeh zimy v tokajskej oblasti zvyčajne mierny, tento rok tu však na prelome januára a februára zaznamenali i výraznejšie mrazy. Vzhľadom na teploty okolo mínus 15 stupňov Celzia preto Ostrožovič predpokladá, že počasie mohlo mať vplyv aj na škodcov. "Mohlo to prirodzenou cestou vymrznúť," podotkol.



Aj keď pandémia nového koronavírusu nezasiahla Ostrožovičovo vinárstvo priamo, jej vplyv predsa len pocítil. "Trošičku slovenská produkcia klesla, keďže výrobné náklady na Slovensku sú trošku iné ako v okolitých krajinách," povedal s tým, že Slováci počas pandemického roka siahali v obchodoch po lacnejších, a teda prevažne zahraničných vínach.