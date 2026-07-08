< sekcia Slovensko
Na toto nezabúdajte: Ako správne rozmraziť mäso pred grilovačkou?
ÚVZ apeluje aj na dodržiavanie hygieny počas prípravy pokrmu, teda čistotu rúk, náradia, náčinia, utierok a ochranu pred muchami a ďalším hmyzom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. júla (TASR) - Zmrazené mäso treba pred grilovačkou nechať bezpečne rozmraziť (napríklad v chladničke), nikdy nie voľne pri vonkajšej teplote alebo v teplej vode, pretože hrozí mikrobiologické riziko. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že v prípade použitia zmrazeného mäsa na grilovanie sa môže stať, že v strede bude surové a na povrchu spálené.
Hygienici mäso odporúčajú nakrájať na tenšie plátky či menšie kúsky a predpripraviť naklepaním. Skráti sa tak čas grilovania a mäso sa prepečie rýchlejšie v strede. Ideálne je podľa nich tiež grilovať pri miernejšej teplote a mäso pravidelne obracať. Bude menej spálené na povrchu, avšak prepečené aj v strednej časti. Mäso zároveň radia piecť na hliníkovej fólii či tácke. Zabráni sa tým odkvapkávaniu šťavy a tuku do pahreby, čím sa podľa ÚVZ znižuje tvorba nebezpečných látok uvoľňovaných spaľovaním tukov.
Úrad zároveň pripomína, aby sa používalo len drevené uhlie alebo brikety určené na grilovanie. Nikdy sa nesmie použiť napríklad drevo natreté farbou, pretože vzniká nebezpečenstvo uvoľňovania chemických rakovinotvorných látok. Dôležité je podľa neho aj oddeľovať surové potraviny a tepelne upravené pokrmy, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. Pokrm po príprave radí čo najskôr skonzumovať a nenechávať ho „stáť” pri vonkajšej teplote.
ÚVZ apeluje aj na dodržiavanie hygieny počas prípravy pokrmu, teda čistotu rúk, náradia, náčinia, utierok a ochranu pred muchami a ďalším hmyzom.
Hygienici mäso odporúčajú nakrájať na tenšie plátky či menšie kúsky a predpripraviť naklepaním. Skráti sa tak čas grilovania a mäso sa prepečie rýchlejšie v strede. Ideálne je podľa nich tiež grilovať pri miernejšej teplote a mäso pravidelne obracať. Bude menej spálené na povrchu, avšak prepečené aj v strednej časti. Mäso zároveň radia piecť na hliníkovej fólii či tácke. Zabráni sa tým odkvapkávaniu šťavy a tuku do pahreby, čím sa podľa ÚVZ znižuje tvorba nebezpečných látok uvoľňovaných spaľovaním tukov.
Úrad zároveň pripomína, aby sa používalo len drevené uhlie alebo brikety určené na grilovanie. Nikdy sa nesmie použiť napríklad drevo natreté farbou, pretože vzniká nebezpečenstvo uvoľňovania chemických rakovinotvorných látok. Dôležité je podľa neho aj oddeľovať surové potraviny a tepelne upravené pokrmy, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. Pokrm po príprave radí čo najskôr skonzumovať a nenechávať ho „stáť” pri vonkajšej teplote.
ÚVZ apeluje aj na dodržiavanie hygieny počas prípravy pokrmu, teda čistotu rúk, náradia, náčinia, utierok a ochranu pred muchami a ďalším hmyzom.