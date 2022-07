Na trenčianskom letisku štartuje Pohoda

Bratislava/Trenčín 7. júla (TASR) – Trenčianske letisko sa o pár hodín zmení na hudobnú a kultúrnu scénu, na poludnie sa otvoria brány festivalu Pohoda 2022. V priebehu troch dní, od 7. do 9. júla, vystúpia stovky domácich a zahraničných umelcov. Pohoda oslavuje 25 rokov a podľa organizátorov to bude oslava ako sa patrí už len tým, že štartuje v plnej kapacite, teda 30 tisíc návštevníkov.



Program na hlavnom Urpiner stage otvorí o 19.30 h ukrajinská kapela DakhaBrakha. Kvarteto, v ktorom majú prím tri muzikantky, má na svojom konte sedem vydaných albumov a dve prestížne Ševčenkove ceny. Headlinerom na hlavnom pódiu bude o 22.00 h formácia Nick Cave & Bad Seeds. Austrálčan Nick Cave zostavil túto formáciu v roku 1984, na konte majú 17 vydaných albumov, najnovší Ghosteen vyšiel v októbri 2019. Nick sa na Pohodu vracia po deviatich rokoch, keď 13. júla 2013 bol hlavnou hviezdou tretieho dňa festivalu Bažant Pohoda.



Program na Orange stage otvorí o 20.45 h koncert Nemoderný chalan: Laco Lučenič a Midi Lidi. Bude poctou slovenskej hudobnej legende Mirovi Žbirkovi a koncert dostal názov podľa jedného zo Žbirkových albumov. Na otvorení jubilejnej Pohody sa organizátori dohodli ešte s Mirom Žbirkom, pričom sa mu veľmi páčil zámer, aby sa zahral jeden kompletný album, v tomto prípade album Nemoderný chalan z roku 1984. Tešil sa na spoluprácu s kapelou Midi Lidi a navrhol, aby bol aj Laco Lučenič súčasťou projektu. Lučeniča nie je potrebné fanúšikom predstavovať, bol viac ako desať rokov súputníkom Mekyho Žbirku. Midi Lidi je česká elektropopová skupina, ktorá vznikla v Brne v roku 2006.



Medzi desiatkami účinkujúcich zo zahraničia sú aj Flume, The Libertines, Sigrid, Black Pumas, Richie Hawtin, Metronomy, Grandmaster Flash, The Comet Is Coming. Domácu scénu budú zastupovať Iva Bittová a Dunaj, Bez ladu a skladu, Chiki liki tu-a, Slobodná Európa, Polemic & Medial Banana či projekt Bolo nás 11 + Bratislava Hot Serenaders.



Trojdňový program bude riadnym záberom pre fanúšikov, kde je okrem koncertov pripravených množstvo umeleckých či publicistických programov, pre rýchlejší presun medzi jednotlivými pódiami bude slúžiť aj festivalový vláčik.