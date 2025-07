Na trh prišla novinka. Autorku viacerí poznajú ako agentku Scullyovú

Bratislava 25. júla (TASR) - Filmová a seriálová hviezda Gillian Andersonová, ktorú diváci poznajú najmä ako agentku Danu Scullyovú z legendárnych Aktov X, je okrem herečky aj feministkou, aktivistkou a spisovateľkou. Na slovenský trh prišla jej knižná novinka Want/Túžba. „Do provokatívnej knihy zozbierala erotické fantázie žien z celého sveta,“ približuje vydavateľstvo Ikar.



Spresňuje, že ide o kolekciu 174 anonymných erotických fantázií žien z celého sveta. Vznikla na základe výzvy, ktorú Andersonová adresovala ženám prostredníctvom portálu Dear Gillian. „Do septembra 2024 prišlo obrovské množstvo príspevkov (spolu viac ako 800.000 slov textu). Fantázie sú anonymné a ženám umožňujú vyjadriť svoje želania bez strachu z odsúdenia,“ dodáva vydavateľ slovenského prekladu knihy s tým, že každú kapitolu uvádza autorka osobnou reflexiou. Tá pomáha čitateľovi pochopiť širší kontext a psychológiu fantázií. „Predstavy sú starostlivo filtrované - neobsahujú nelegálne činnosti a mnohé nie sú explicitné, ale skôr psychologicky či emocionálne hlboké,“ poznamenáva vydavateľstvo.



Knižný titul Want/Túžba sa podľa neho stal bestsellerom Sunday Times a vyvolal živú spoločenskú debatu o sexualite, najmä tej ženskej, v strednom a vyššom veku. V júli mala autorka potvrdiť, že pracuje na pokračovaní knihy, ktoré bude ešte odvážnejšie a psychologicky hlbšie. Ženám adresovala novú výzvu na zasielanie príspevkov.



Publikáciu Want (2024) britského vydavateľstva Bloomsbury z anglického originálu do slovenčiny preložila Andrea Vargovčíková.



Gillian Andersonová je oceňovaná filmová, televízna a divadelná herečka. Získala aj dve ocenenia Primetime Emmy, dva Zlaté glóbusy, tri Ceny Združenia filmových a televíznych hercov a divadelnú cenu Evening Standard. Okrem hereckej práce je známa aj vďaka svojmu aktivizmu a charitatívnej práci. Spolu s Jennifer Nadelovou napísala knihu We: A Manifesto for Women Everywhere. V roku 2016 dostala Rad britského impéria (OBE) za zásluhy v oblasti dramatického umenia. Žije v Londýne so svojimi tromi deťmi.