Na úmrtie Andyho Hryca reagujú jeho kolegovia aj priatelia

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovensko zastihla v nedeľu správa o úmrtí herca Andyho Hryca, ktorý vo veku 71 rokov podľahol akútnej leukémii. Na smutnú správu reagujú jeho kolegovia, priatelia i spolupracovníci.," reaguje na hercovu smrť na sociálnej sieti rockový spevák Marián Greksa, známy hlavne pôsobením v skupinách Modus a Demikát.Nezávislý zahraničnopolitický analytik, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR Pavol Demeš vo svojom statuse k úmrtiu kamaráta uviedol, že Andy Hryc bol v každej spoločnosti neprehliadnuteľný: "" Úmrtie herca oznámila na sociálnej sieti jeho dcéra Wanda, ktorá otca nadránom potichučky vyprevadila do večnosti a ako ďalej píše Demeš: "".Na sociálnej sieti sa k smrti Andyho Hryca vyjadril aj neurológ Pavel Traubner. "Úmrtie herca komentoval a úprimnú sústrasť rodine a pozostalým vyjadril hudobník, spevák a moderátor Ondrej Kandráč: "Na úmrtie herca reagoval aj kameraman, publicista a dokumentarista Peter Nôta, ktorý sa s Hrycom stretol pri nakrúcaní rozhovoru. "," uvádza Nôta v statuse na sociálnej sieti s tým, že až história ukáže, akú veľkú úlohu zohral Andy Hryc (a jeho rádio TWIST) v čase Mečiarovej vlády pre Slovensko: "" Nôta pripomenul aj Hrycovu postavu skorumpovaného policajta vo filme Čiara: " Andyho Hryca si budú diváci pamätať aj vďaka úlohám vo filmoch Colette, Habermannov mlyn, Bathory, Rivers of Babylon , Na krásnom modrom Dunaji, Pehavý Max a strašidlá, Sedím na konári a je mi dobre či Sladké starosti. V marci by sa mal na televíznych obrazovkách objaviť v seriáli Slovania.