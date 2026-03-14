Na Uprising festival 2026 prídu svetové mená Protoje a Dub Inc
Domácu scénu zastúpia dve najvýraznejšie mená a stálice festivalu, ktoré doslova vyrástli spolu s festivalom a neodmysliteľne k Uprisingu patria - sú nimi Medial Banana a raper Gleb.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Prípravy na 19. ročník festivalu Uprising sú v plnom prúde, fanúšikovia sa 28. a 29. augusta môžu tešiť na poriadnu dávku svetovej hudby. Po gypsy-punkovej smršti Gogol Bordello a Drum & Bassovej legende Andy C na bratislavské Zlaté piesky mieri jamajská extratrieda Protoje, francúzska senzácia Dub Inc a nezastaviteľný hitmaker Skarra Mucci. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.
Skarra Mucci, jamajský Dancehall President, a Manudigital, multitalentovaný francúzsky producent, spojili sily v rámci ich exkluzívnej Ragga Blasta Tour. Od svojich overených hitov až po čerstvé tracky z ich nového spoločného EP - tento tandem prinesie svieži mix reggae, dancehallu, dubu, hip-hopu a poriadnej dávky bass music. Z Kingstonu priamo na Uprising dorazí aj jamajský vizionár a kráľ moderného reggae Protoje. V jeho hudbe je hip-hop, soul, R&B aj dub, čo z neho robí jedného z najprogresívnejších umelcov súčasnosti. Ako srdce hnutia Reggae Revival definoval novú éru jamajskej hudby.
Zoznam reggae elity dopĺňajú veľvyslanci francúzskeho reggae Dub Inc, ktorí majú na konte tiež čerstvý nový album s názvom Atlas. Formácia zo Saint-Etienne s obrovskou vášňou a talentom mieša reggae, dancehall a world music na najväčších svetových festivaloch. Či už spievajú vo francúzštine, angličtine alebo alžírskom jazyku Kabyle, šíria dôležitý odkaz o spájaní kultúr a rás. Koncert kapely Dub Inc je zážitok, ktorý musíte zažiť naživo.
Súpiska 19. ročníka Uprisingu sa začína rysovať v mimoriadne silnej zostave. Program otvorila správa o príchode gypsy-punkovej bandy Gogol Bordello a ikony afrického reggae Tiken Jah Fakolyho. K nim sa pridáva kráľ Drum & Bassu Andy C, jungle pionier Congo Natty či jamajská Hempress Sativa, ktorá 20. marca vydáva nový album s hosťujúcim Tiken Jah Fakolym. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na moderný sound od Jahneration, energickú jazdu od Mandidextrous či talentovanú multiinštrumentalistku Youthie.
