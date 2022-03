Na Úrad na ochranu oznamovateľov sa doteraz obrátilo 194 ľudí

Bratislava 13. marca (TASR) – Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) riešil za 1. polrok fungovania 60 relevantných podnetov. Poskytoval najmä poradenstvo, momentálne sa angažuje v 13 prípadoch, ktoré majú závažný dosah na verejný záujem. Od septembra 2021 sa na úrad obrátilo dovedna 194 ľudí a eviduje aj desať nových chránených oznamovateľov protispoločenskej činnosti. TASR to uviedla riaditeľka odboru prevencie a komunikácie ÚOO Natália Pindrochová.



Za najväčší míľnik považuje záujem verejnosti o služby úradu. "Oznamovatelia, ktorí sa na nás obrátili, potvrdili, že vznik úradu bol pre nich jeden z kľúčových faktorov, prečo sa rozhodli ozvať. Či už išlo o sprostredkovanie statusu chráneného oznamovateľa alebo právne poradenstvo, ukázalo sa, že ľudia sú ochotní oznamovať korupciu a inú nezákonnú činnosť, ak dostanú pomocnú ruku od štátu," podotkla.



Oznamovateľ môže po podaní trestného oznámenia získať u prokurátora status chráneného oznamovateľa, čo v praxi znamená, že zamestnávateľ si následne od ÚOO musí žiadať súhlas na akýkoľvek pracovný úkon, či už výpoveď, alebo aj preradenie na inú pozíciu. "Ak už došlo k podaniu výpovede, oznamovateľ môže do 15 dní požiadať o pozastavenie účinnosti pracovného úkonu, teda jeho ´zmrazenie´ na 30 dní, pričom počas tohto obdobia sa oznamovateľ môže obrátiť na súd so žiadosťou o vyslovenie neplatnosti výpovede," priblížila. Štát prostredníctvom Centra právnej pomoci v týchto prípadoch poskytuje aj bezplatné právne zastúpenie.



Úrad tiež ponúka asistenciu pri podávaní oznámenia a zabezpečení, aby oznamovateľ, ak má obavu zo zverejnenia svojej identity, ostal v anonymite. "Vo fáze pred podaním oznámenia o nezákonnej činnosti sa oznamovatelia obávajú najmä toho, že sa o tom dozvie zamestnávateľ. V neskorších fázach vyšetrovania prípadu je to zase strach z odvetných opatrení, či už výpovede, alebo napríklad aj preradenia na inú pracovnú pozíciu, či neprideľovania práce," povedala. Na úrade momentálne pracuje 18 ľudí.



ÚOO sa doteraz podľa jej slov venoval najmä poskytovaniu právneho poradenstva pri podozreniach z nezákonnej činnosti a sprostredkovaní ochrany pred odvetou zamestnávateľa. Tiež poskytoval právne poradenstvo oznamovateľom v rámci súdnych či správnych konaní. Úrad tiež vykonal kontroly funkčnosti interných systémov u zamestnávateľov a poradenstvo, ako si správne nastaviť vnútorný systém oznamovania.



"Realizovali sme rozsiahly dotazníkový prieskum naprieč stovkami štátnych inštitúcií aj osobné stretnutia na ministerstvách, či so zástupcami biznisu. Identifikovali sme nedostatky praxe aj zákona o ochrane oznamovateľov. To nás viedlo k vytvoreniu manuálu pre štátny sektor, ako efektívne nastaviť povinné vnútorné systémy oznamovania nezákonných činností a k spusteniu školení pre štátnych zamestnancov," podotkla s tým, že predložili aj pripomienky k novelizácii zákona, o čom komunikovali aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).