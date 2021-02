Matovič: Na úrade vlády budú rokovať odborníci o situácii s COVID-19

Bratislava 22. februára (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) pozval v utorok (23. 2.) na Úrad vlády (ÚV) SR vedcov a odborníkov. Chce, aby spoločne diskutovali o tom, ako zastaviť rast počtu pacientov v nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň. Predseda vlády tvrdí, že počty hospitalizovaných s ochorením COVID-19 na Slovensku rastú, a to aj napriek zavedenému zákazu vychádzania či prijatiu COVID automatu.



"Budem sa v utorok odborníkov pýtať, kde je ten pes zakopaný. Očakávam odpoveď, akým spôsobom máme zmeniť pravidlá, aby sme zastavili rast nových hospitalizácií," skonštatoval premiér.



Matovič tvrdí, že deväť a pol týždňa je na Slovensku vyhlásený či už mäkší, alebo tvrdší lockdown a dva týždne už platí COVID automat. Od začiatku decembra podľa neho počty hospitalizovaných s ochorením COVID-19 či s podozrením naň aj napriek tomu neustále rastú. "Nevieme to zastaviť," povedal premiér s tým, že vo Veľkej Británii či Portugalsku sa nárast podarilo zvrátiť.



Premiér tvrdí, že vypočul volania niektorých ľudí i prezidentky SR Zuzany Čaputovej a od polovice decembra neriadi pandémiu na Slovensku. Tvrdí, že posledné týždne je to len v rukách odborníkov. "Opatrenia sú len také, ako navrhovali odborníci a vedci. Nie je však vidieť zásadný rozdiel. V nemocniciach dosahujeme stropy v počte hospitalizovaných," povedal predseda vlády.