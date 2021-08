Úrad špeciálnej prokuratúry ešte nedostal podnet na väzbu Petra P.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) doposiaľ nebol doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby ktorejkoľvek z 11 osôb, ktoré Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila a zadržala v rámci štvrtkovej akcie (12. 8.). TASR to uviedol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"V súčasnej dobe vyšetrovateľ NAKA realizuje úkony prípravného konania a prokurátorovi ÚŠP doposiaľ nebol doručený podnet na podanie návrhu na vzatie ktorejkoľvek obvinenej osoby do väzby. Bližšie informácie v tomto štádiu konania nemôže ÚŠP poskytnúť," objasnil hovorca.



NAKA zasahovala vo štvrtok od skorých ranných hodín na viacerých miestach Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Obvinených je 11 osôb z viacerých trestných činností.



Medzi obvinenými je aj Peter P., a to za trestný čin všeobecne nebezpečný a trestný čin proti majetku. Deväť osôb polícia zadržala, jedna osoba je mimo Slovenska a jedna osoba, spomínaný Peter P., bola do štvrtka v pátraní. Napokon ho vo štvrtok zadržala zásahová jednotka NAKA.