Na ustanovujúcej schôdzi sa budú kreovať aj parlamentné výbory

Bratislava 16. marca (TASR) - Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR sa budú kreovať parlamentné výbory. Tajnou voľbou sa budú voliť aj ich predsedovia. Vyplýva to z rokovacieho poriadku NR SR. Parlament zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány.



Podľa rokovacieho poriadku parlament zriaďuje mandátový a imunitný výbor, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, výbor pre európske záležitosti a ústavnoprávny výbor. Ďalšie výbory zriaďuje podľa potreby a určí úseky ich činnosti.



Po zložení sľubu poslancov a po schválení volebného poriadku zvolia poslanci podľa rokovacieho poriadku overovateľov NR SR, predsedu a ďalších členov mandátového a imunitného výboru, predsedu a ďalších členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.



"Členovia mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v národnej rade," spresňuje poriadok.



Parlament môže zriadiť aj ďalšie výbory, ktoré nie sú ustanovené zákonom. Návrhy na ich zriadenie podávajú poslanci alebo poslanecké kluby písomne doterajšiemu predsedovi NR SR. "Súčasne podajú písomné návrhy kandidátov na predsedov výborov a členov výborov," hovorí rokovací poriadok s tým, že doterajší predseda NR SR predloží podané návrhy na ustanovujúcej schôdzi.



Výbory najmä podávajú parlamentu návrhy zákonov a odporúčania vo veciach, ktoré patria do úseku ich činnosti. Sledujú, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade.



Ustanovujúcu schôdzu parlamentu v zmysle rokovacieho poriadku zvoláva hlava štátu najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb do národnej rady. Ak tak neurobí, schôdza sa koná na 30. deň odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb.