Na ústavnú zdravotnú starostlivosť má ísť aj tento rok najviac zdrojov
Limit výdavkov na zdravotnú starostlivosť má dosiahnuť 8,85 miliardy eur, čo oproti roku 2025 predstavuje nárast o viac ako 540 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Najväčšia časť zdrojov má aj v roku 2026 smerovať do ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne majú na ňu vynaložiť minimálne 3,412 miliardy eur. Vyplýva to z programovej vyhlášky o rozdelení výdavkov verejného zdravotného poistenia podľa jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti na rok 2026, ktorú Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
Limit výdavkov na zdravotnú starostlivosť má dosiahnuť 8,85 miliardy eur, čo oproti roku 2025 predstavuje nárast o viac ako 540 miliónov eur. Disponibilné zdroje verejného zdravotného poistenia sa pritom odhadujú na úrovni približne 9,25 miliardy eur.
Minimálny rozpočet na ústavnú zdravotnú starostlivosť má oproti roku 2025 vzrásť približne o 145 miliónov eur. Na lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky majú poisťovne vynaložiť minimálne 2,07 miliardy eur.
Ambulantná zdravotná starostlivosť má mať k dispozícii minimálny rozpočet 1,94 miliardy eur. S poklesom minimálnych výdavkov ráta rezort iba pri spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, kde má rozpočet klesnúť o 1,15 percenta.
Rezort zdravotníctva zároveň počíta v roku 2026 s úspornými opatreniami v celkovom objeme 280,28 milióna eur. Úspory má dosiahnuť najmä efektívnejším nákupom liekov, auditmi a benchmarkingom v nemocniciach či obmedzením nadbytočných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení.
Predkladateľ ráta v tomto roku so zmenami politík v celkovom objeme 180,6 milióna eur. Najväčšia časť má smerovať na liekovú politiku, najmä na novú kategorizáciu inovatívnych liekov a dietetických potravín, kde sa ráta so sumou 83,3 milióna eur. Na nové inovatívne zdravotnícke pomôcky má ísť 11,6 milióna eur.
V rámci zmien politík počíta rezort zdravotníctva so 40,2 miliónmi eur pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ďalších 22,1 milióna eur má podporiť rozvoj jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zmeny politík počítajú aj s vyčlenením 13,9 milióna eur na stabilizačný príspevok pre sestry a pôrodné asistentky, 12,4 milióna eur na psychiatrické stacionáre, 13,6 milióna eur na zvýšenie cien transfúznych liekov Národnej transfúznej služby a 12,8 milióna eur na zariadenia sociálnych služieb. Na zvýšené úhrady cezhraničnej zdravotnej starostlivosti má ísť 5,9 milióna eur.
Dátum ukončenia pripomienkového konania k vyhláške stanovil rezort na 19. januára.
