Na útok na japonského expremiéra reagovali SR, lídri EÚ či Británia

I am shocked and saddened by the shooting of former Prime minister of Japan @shinzoabe. Our thoughts are with him, his family and with the people of Japan. & =strong partnership and close ties. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) July 8, 2022

Shocked and saddened by cowardly attack on @AbeShinzo while performing his professional duties.



A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values.



EU stands with people of and @kishida230 in these difficult times.



Profound sympathies to his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

Utterly appalled and saddened to hear about the despicable attack on Shinzo Abe.



My thoughts are with his family and loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

Tokio 8. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v piatkovom príspevku na Twitteri reagoval na útok strelnou zbraňou na japonského expremiéra Šinzóa Abeho, ktorý je vo vážnom stave, informuje TASR.," napísal šéf slovenskej diplomacie v tweete. Na sociálnej sieti vyzdvihol "" Slovenska a Japonska.Predseda Európskej rady Charles Michel povedal, že je "" na Šinzóa Abeho. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.Abe je "", napísal Michel na sociálnej sieti Twitter. "." Michel zároveň v tweete vyjadril spoluúčasť Abeho rodine.Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri zverejnila fotografiu, na ktorej stojí pred vlajkami EÚ a Japonska. "!" napísala.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg povedal, že z ohavného útoku na Abeho je "".Britský premiér Boris Johnson, ktorý vo štvrtok oznámil, že odstúpi z funkcie, v príspevku na Twitteri uviedol, že tento "" ho šokoval a zarmútil.Francúzske veľvyslanectvo v Tokiu vyjadrilo v tweete znepokojenie z tohto "" skutku a dodalo, že v myšlienkach je pri Abem a jeho najbližších.Ruská ambasáda v Japonsku na svojom účte na Facebooku v reakcii napísala: "." "," dodalo veľvyslanectvo.Atentátnik, ktorý v piatok dvakrát odzadu vystrelil na japonského expremiéra Šinzóa Abeho, je bývalý vojak a na útok použil podomácky vyrobenú zbraň. Po útoku ho polícia na mieste zadržala. Abe po útoku podľa hasičov nejavil známky života a v takomto stave ho previezli do nemocnice. Súčasný predseda japonskej vlády Fumio Kišida pred novinármi vyhlásil, že expremiér Šinzó Abe je "".Abeho mladší brat novinárom v Tokiu povedal, že expremiér dostáva transfúziu krvi, píše na svojom webe britská stanica BBC.