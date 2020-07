VIDEO: Na Úrade vlády zasadá ústredný krízový štáb

Bratislava 14. júla (TASR) – V priestoroch Úradu vlády (ÚV) SR v Bratislave zasadá od utorka 15.00 h ústredný krízový štáb. Zaoberať sa bude aktuálnou situáciou pandémie nového koronavírusu na Slovensku a ďalšími možnými scenármi jej vývoja. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pred príchodom na rokovanie štábu.







"Chceme si prejsť nejaké scenáre, čo nás čaká, čo treba spraviť medzirezortne, na čom sa dohodnúť a čo vyladiť," priblížil. Nemá informácie o tom, že by mal štáb riešiť nejaké konkrétne opatrenia. Zaoberať sa budú aj závermi pondelkového (13. 7.) zasadnutia konzília odborníkov na ÚV SR. "V nadväznosti na to si chceme prejsť aj ďalšie veci, ktoré teoreticky by sa mohli do budúcna v najbližšom období vyvíjať. Aby sme boli na tieto veci pripravení," spresnil Mikulec. Podotkol, že sa to týka aj pripravenosti štátu na možný príchod druhej vlny pandémie.



Po pondelkovom zasadnutí konzília odborníkov oznámil premiér SR Igor Matovič (OĽaNO), že aj napriek nárastu chorých na COVID-19 za posledné dni nemusí Slovensko nateraz ešte pristupovať k celoplošným opatreniam na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Viac ako polovica nových prípadov od začiatku júna do začiatku júla bola podľa predsedu vlády dovezená do SR zo zahraničia. Z toho najviac pozitívne testovaných prišlo z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Srbska. Ak by Slovensko "strácalo pôdu pod nohami", pristúpi sa podľa Matoviča k sprísneniu opatrení.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva však majú podľa neho v súčasnosti situáciu pod kontrolou. Epidemiológovia spresnili, že na Slovensku išlo za posledné týždne len o lokálne epidémie, ktoré dokázali podchytiť. Verejnosť však naďalej vyzývajú na opatrnosť.