Na území Iraku a Kuvajtu bude pôsobiť do 51 slovenských vojakov

Bratislava 4. mája (TASR) - Na území Iraku a Kuvajtu bude po novom pôsobiť do 51 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Z toho počet vojakov v misii NATO v Iraku sa zvýši zo súčasných 35 na 46 vojakov, čo umožní doplnenie nových spôsobilostí. Pôsobenie najviac päť vojakov v rámci spolupráce s USA sa má rozšíriť aj na americké vojenské základne v Kuvajte. Dvoch príslušníkov Vojenskej polície plánuje SR stiahnuť. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany SR, ktorý v stredu odsúhlasila Národná rada (NR) SR.



Aktualizácia reflektuje na zmeny bezpečnostného prostredia od roku 2018, revíziu operačného plánu pre Misiu NATO v Iraku (NATO Mission Iraq - NMI), ako aj na ukončenie pôsobenia výcvikového tímu Vojenskej polície v rámci spolupráce s Talianskou republikou.



Do piatich príslušníkov OS SR bude pôsobiť v národnom podpornom prvku (NSE) vo veliteľstve v Bagdade až do ukončenia misie. Ich hlavnou úlohou bude zabezpečenie národného velenia a riadenia, logistická a operačná podpora, administratívne, personálne a finančno-ekonomické zabezpečenie príslušníkov OS SR v NMI.



Najviac traja slovenskí vojaci budú tento rok vyslaní na pôsobenie v module riadenia letovej prevádzky (Air Traffic Controller Module) a ďalší traja do meteorologického modulu (Meteorological Module). Zdravotnícke služby má poskytovať do päť príslušníkov OS SR. V roku 2022 ich majú vyslať do poľného zdravotníckeho zariadenia Role1 alebo Role2, prípadne oboch. Počet rotácií bude závisieť od požiadaviek misie a možností OS SR.



Zachová sa príspevok do päť slovenských vojakov na plnenie úlohy v rámci spolupráce so Spojenými štátmi americkými, avšak ich pôsobenie sa rozšíri na americké vojenské základne na území Kuvajtského štátu. Návrh podľa MO SR vychádza z požiadavky velenia operácie Operation Inherent Resolve (OIR), ako aj zo skúseností z roku 2020, keď z dôvodu zhoršenia bezpečnostnej situácie v Iraku boli vyslaní príslušníci OS SR dočasne premiestnení do Kuvajtu.



Slovenská republika sa do misie v Iraku zapojila na základe rozhodnutia parlamentu v roku 2018. Členovia NATO vo februári 2020 súhlasili s rozšírením misie o nové úlohy so zachovaním jej nebojového charakteru a rozšírením geografického záberu misie na celé územie Iraku. Misia je postupne zvyšovaná približne z 500 príslušníkov na približne 4000 príslušníkov. NMI zároveň preberie niektoré výcvikové aktivity Globálnej koalície proti Islamskému štátu.