Na väčšine ciest počítajte s poľadovicou, varujú meteorológovia

Bratislava 2. decembra (TASR) - Vo štvrtok ráno sa môže tvoriť poľadovica na viacerých miestach prevažne stredného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Meteorológovia vydali v tejto súvislosti prvý stupeň výstrahy, ktorý predbežne platí do 10.00 h. Týka sa takmer celého Banskobystrického kraja, tiež niektorých okresov Žilinského, Košického a Prešovského kraja.



Do 10.00 h sa môžu tvoriť hmly v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen a Žiar nad Hronom. Aj tam je vydaná výstraha prvého stupňa. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnil SHMÚ na svojom webe.