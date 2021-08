Na väčšine Slovenska sa môžu z nedele na pondelok vyskytnúť búrky

Bratislava 7. augusta (TASR) – Na väčšine Slovenska môže z nedele (8. 8.) na pondelok (9. 8.) výdatnejšie zapršať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Výnimku má zatiaľ Bratislavský a Trnavský kraj.



"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu," podotýkajú meteorológovia. Výstrahy platia od nedele od 19.00 h do pondelka do 6.00 h.



V okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov v Košickom kraji môžu obyvateľov v nedeľu popoludní potrápiť aj vyššie teploty. Tie môžu dosiahnuť miestami 33 stupňov Celzia. Výstrahy prvého stupňa platia predbežne od 13.00 do 17.00 h.